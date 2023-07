RJ Abarrientos kumalas sa Korean squad para lumundag sa B.League

LUMIPAT ng bagong pugad si Korean Basketball League (KBL) Rookie of the Year awardee Rhon Jhay “RJ” Abarrientos upang ipagpatuloy ang kanyang professional career sa Shinshu Brave Warriors sa Japan B.League.

Pormal na inanunsyo ng Japanese team ang pagtapik sa scoring point guard galing ng Far Eastern University (FEU) Tamaraws matapos lisanin ang Ulsan Hyundai Mobis sa KBL upang pumirma ng three-year contract na aabot sa $1 million.

“We would like to inform you that Rhon Jhay Abarrientos have reached a basic agreement on the player contract (new) for the B.League 2023-24 season,” saad ng Japanese ball club sa kanilang tweeter account.

Naglabas na rin ng kanyang pahayag ang 23-anyos na court general na hinirang na KBL ROY nitong Marso 30 kasunod ng 13.6 puntos, 2.7 triples, 4.8 assists, 2.9 rebounds at 1.4 steals sa loob ng 29.1 minuto sa kanyang 2022-23 season.

Subalit matapos ang ilang buwan ay nakipaghiwalay ang 5-foot-11 guard sa Mobis para tapusin ang nalalabing dalawang taong kontrata sa Korean team, na kanyang tinulungan na makarating sa quarterfinals.

“I am very excited for this new journey with the Shinshu Brave Warriors and will do my best to win as many games as we can this season. I can’t wait to play in front of our fans and see you soon!” wika ni Abarrientos.

(Gerard Arce)