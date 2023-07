QCPD tukoy na manyakis sa UP-Diliman

Tukoy na ng Quezon City Police District (QCPD) ang suspek na umatake at nagtangkang humalay sa isang babaeng estud­yante sa loob ng University of the Philippines (UP) sa Diliman, Quezon City noong Sabado.

Gayunman, tumanggi si QCPD Director, Police Brig.Gen. Nicolas Torres, na tukuyin ang kanilang person of interest gayundin ang ilang detalye tungkol dito.

Sa halip, hinimok niya ang suspek na sumuko sa mga awtoridad para sa ikagagaan ng kaso nito.

Ani Torres, bibigat lang ang kaso ng suspek kapag patuloy itong nagtago sa batas.

Samantala, may mga kopya na rin aniya sila ng mga kuha sa CCTV sa lugar na maaaring maka­tulong para matunton nila ang suspek.

Itinuturing din niya na isolated case ang nangyari sa unibersidad at iginiit na nananatili pa ring ligtas na komunidad ang UPD.

Samantala, sinabi ng biktima na mamumukhaan niya ang suspek kapag muli niya itong nakita.

Aniya, naglalakad siya sa Ylanan St. papun­ta sa Commonwealth Ave. bandang alas-11:00 nang gabi nang lumapit sa kanya ang suspek at saka isinalya siya sa mapunong bahagi ng kalsada.

Dagdag ng biktima, may hawak na blade ang suspek na ipinanakot nitong gagamitin sa kanya.

Binalewala umano niya ito at patuloy na nanlaban sa suspek hanggang sa marinig nitong may mga paparating na tao, dahilan para lubayan siya nito at tumakas.

Sinabi naman ni UP Diliman Chancellor Edgardo Carlo Vostan II na nakita rin ng mga security personnel ng UPD ang suspek kaya napigil ang masamang balak nito sa estudyante.

Nagtamo ng mga sugat sa tiyan, kamay, paa at iba pang parte sa katawan ang biktima. Isinailalim din ito sa atensyong medikal dahil sa trauma mula sa insidente.

