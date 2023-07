PSC Commissioner Bong Coo tutuklas ng mga talento sa ‘Laro ng Lahi-Ifugao’

OPTIMISTIKO si Bowling Hall of Famer at isa sa apat na commissioner sa Philippine Sports Commission (PSC) na si Olivia “Bong” Coo na makakahanap ng bagong talento sa darating na Laro ng Lahi-Ifugao na may limang malalaking combat sports na idinagdag pagsasagawa sa munisipalidad ng Lagawe sa katapusan ng linggo.

Ang boksing, wushu, wrestling, weightlifting at taekwondo ay itatampok sa all-women’s event na itinakda sa Hulyo 8-9.

Kabuuang 400 kalahok ang masasaksihan sa mga aksiyon sa dalawang araw na pagpupulong na gaganapin sa Lagawe Town Plaza at Village Park.

“The project is to support the grassroots program of Ifugao and mandated by the Philippine Commission on Women na laging nagpapaalala sa natin na huwag kalimutan ang indigenous sports,” sabi ni Coo sa pagdalo nito Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum nitng Martes sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

“Since tinutulungan namin ang Ifugao sa grassroots program at saka maraming IP (Indigenous People) sa kanila, kaya kinausap namin sila kung pwede kaming magsagawa ng IP sports dun,” ayon kay Coo.

Ang pagpupulong ay sa koordinasyon ni Ifugao Governor Jerry U. Dalipog at Executive Assistant Agustin Calya-en.

Idinagdag ni Coo sa sesyon na iniharap ng San Miguel Corporation, PSC, MILO, Philippine Olympic Committee (POC) at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) na magiging bahagi rin ng kalendaryo ng mga kaganapan ang mga ethnic cultural games.

Ang cultural sports, siyam sa kabuuan, ay labba race, guyyudan (tug of war), kadang-kadang, dopop di babuy, manbayu, hanggul, huktingan, bultung at dopap di manuk.

(Lito Oredo)