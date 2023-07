Pinoy bibida sa ‘Beauty and the Beast’ ng Broadway

Abot-kamoy ng Filipino singer-songwriter na si Garrett Bolden ang kanyang pangarap nang masungkit niya ang role na ‘Beast’ sa ‘Beauty and the Beast: The Broadway Musical.’

Sey ni Garrett sa kanyang Instagram post, “A Dream indeed! Thank you for this opportunity @wtpguam , i cant wait to take on one of Disney’s Classic Character and Story and im sure i would learn a lot and it would be another experience i would never forget.”

Bago ito, naikwento rin ni Garrett na naging parte siya ng Miss Saigon noong nakaraang taon kaya naman nang nalaman niyang magkakaroon ng Beauty and the Beast, ‘di siya nag-atubili na mag-audition at ngayon ay nasungkit pa niya ang lead role!

“To everyone who showed support and believed in me in everything i do THANK YOU. I will continue in making you all Proud! Join me in my “adventure in the great wide somewhere,” dagdag pa niya.

Matatandaan na produkto si Garette ng ‘The Clash’. (Moises Caleon)