Palamig muna si coach! Elvis Tolentino multa ng P75K, suspendido pa ng isang laban

SINUSPINDE ng isang laro ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) si Marikina coach Elvis Tolentino at pinagmulta pa ng P75,000 dahil sa pananakit nito sa kanyang manlalaro na si Felipe Chavez sa laban nila sa ginaganap na regular season kontra sa Pasig nakaraang linggo.

Si Tolentino ay napatawan ng isa sa pinakamalaking sanction sa liga matapos mahuli sa camera ang kanyang mga aksyon sa guard na si Chaez na kamakailan lamang ay naging viral.

Itinuring ng liga ang aksiyon ni Tolentino bilang “conduct unbecoming of a professional basketball coach.”

“Gusto naming ulitin ang aming pangako sa pagpapaunlad ng isang positibo at ligtas na kapaligiran na malaya sa karahasan at nakakatulong sa patas na laro, paggalang, at sportsmanship para sa lahat ng mga manlalaro, coach, at mga miyembro ng kawani sa bawat laro at bawat kaganapan,” sabi ni MPBL Commissioner Kenneth Duremdes.

Nangyari ang aksyon ni Tolentino sa nalalabing 14.7 segundo sa laro na naghahabol ang Marikina sa 66-77 bago na napanalunan ng Pasig matapos mag-turnover si Chavez.

Kinondena ng mga netizens ang ginawa ni Tolentino dahil sa matinding pananakit sa manlalaro.

(Lito Oredo)