Novak Djokovic nakalusot sa Wimbledon 1st round

INUMPISAHAN ni Novak Djokovic ang title defense sa Wimbledon sa tono ng 6-3, 6-3, 7-6 (7-4) win laban kay Pedro Cachin ng Argentina nitong Lunes.

Pero pagkatapos ng first set, nagkaroon ng 80-minute delay dahil sa ulan. Kahit sarado ang bubong ng center court, nabasa ang pinaglalaruan ni Djokovic.

Maya-maya, kinuha ng Serb ang kanyang tuwalya para patuyuin ang grass court.

“Every time I come out I normally have racquets, not towels,” ani Djoko. “It was fun to do something different.”

Sa women’s side, literal na bumagsak si Venus Williams bago natalo kay Elina Svitolina 6-4, 6-3.

Sinalubong pa ng standing ovation si Williams. Sa una ay vintage Venus ang nagpakita ng malulutong na serves, pero bago makuha ang 3-0 lead sa first set ay nadulas sa grass ang 43-year-old, bumigay ang kanang paa.

Sadsad si Williams, humihiyaw habang hawak ang kaliwang tuhod na nababalutan na ng sleeve.

Tinapos ni Venus ang laro pero hindi umubra kay 2019 semifinalist Svitolina.

(Vladi Eduarte)