NBI tutugisin mga namemeke ng celebrity endorsement

Inatasan ng Department of Health (DOH) ang Food and Drug Administration (FDA) na kumilos laban sa mga scammer na gumagamit ng mga celebrity at doktor sa pekeng endorsement ng kanilang mga produkto.

Ito ang inihayag ni Health Secretary Teddy Herbosa sa press briefing sa Malacañang kasunod ng plano ng Senado na imbestigahan ang paggamit ng mga scammer ng mga personalidad para sa pekeng endorsement ng mga gamot at pagkain.

Ayon kay Herbosa, dapat makipag-ugnayan ang FDA sa National Bureau of Investigation (NBI) upang mahuli at makasuhan ang mga online scammer.

“I’ll instruct the head of FDA, si Sam Zacate to actually coordinate with the NBI to really get to the bottom of this. Some of the personalities – Dr. Willie Ong, Dr. Leachon – have actually filed cases with the Cybercrime Division of the NBI – pero nawawala and then bumabalik,” ani Herbosa.

Kabilang sa mga personalidad na ginagamit ang mga pangalan at larawan sa mga pekeng endorsement ng mga produkto ay sina Dr. Willie Ong at Dr. Tony Leachon na nag-eendorso ng mga gamot sa diabetes at hypertension gayundin si Kris Aquino na ginamit naman sa pagkaing nakakagamot umano ng sakit. (Aileen Taliping)

