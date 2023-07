Naaksidenteng kelot, nasilat sa droga

Dobleng kamalasan ang inabot ng isang lala­ki nang maaksidente ang minamaneho nitong kotse at saka mahulihan ng droga sa sasakyan sa Lipa City, Batangas noong Lunes.

Ayon sa report ng Lipa City police, binabaybay ng suspek na si Marvin Inciong ang kahabaan ng Templo Ave., sa Barangay Banay-Banay nang kumabig ang manibela nito sa kabilang linya at sumalpok sa nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada bandang alas-5:45 nang madaling-araw

Habang iniimbestigahan ng mga tauhan ng Lipa City police, naispatan ng mga pulis ang isang sling bag sa loob ng kotse.

Natuklasan na may laman itong limang sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 11 gramo at may street value na P40,000. Nakita rin sa loob ang isang electronic weighing scale.

Dahil dito kung kaya’t inaresto ang suspek na nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Ronilo Dagos)