May pera ang mga Pinoy?

Sa darating na State of the Nation (SONA) ni PBBM, sinabi ng ilang tropapips natin na huwag masorpresa kung humirit siya sa Kongreso ng bagong buwis para madagdagan ang kita ng gobyerno.

Pero ang tanong, may pera naman kaya ang mga utaw para hindi indain ang dagdag na buwis?

Pero bago nating pag-usapan ang datung, aba’y parang napahiya ang mga mambabatas sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang labag sa batas ang ipinasa nilang Republic Act 11935, na dahilan kaya iniurong sa darating na Oktubre ang dapat sana’y Barangay at SK elections noong Disyembre 2022.

Dahil sa ipinasang RA 11935, namatay ang RA 11462, ang pinalitan nitong batas na nagtatakda ng Brgy at SK elections sa Disyembre 2022, at sa mga susunod na unang Lunes ng Disyembre tuwing ikatlong taon.

Idinahilan noon ng Kongreso na dapat ipagpaliban ang Brgy at SK elections para daw makatipid sa gastos ang gobyerno. Pero tumutol noon ang Comelec dahil nakapaghanda na sila at mas mapapamahal pa raw ang gastos kung iuurong ang halalan sa Oktubre 2023.

Pero siyempre ang mga mambabatas pa rin ang nasunod at ngayon nga eh idineklara ng SC na labag sa batas ang RA 11935. Ibig sabihin din, muling nabuhay mula sa hukay ang RA 1146 na gagamitin muling batas tungkol sa Brgy at SK elections.

Ngunit sa halip na sa Disyembre gagawin ang halalan, nagpasya ang SC para maging praktikal na ituloy ang eleksyon sa darating na Oktubre. Pero gagawin ang susunod na eleksiyon sa Disyembre 2025, alinsunod sa probisyon ng RA 1146 na dapat, pagkatapos sana ng Disyembre 2022 elections (kung natuloy), gagawin ang halalan sa unang Lunes ng Disyembre sa tuwing ikatlong taon (na papatak sa Disyembre 2025).

Kaya ang mangyayari, ang mga mahahalal na Brgy at SK officials sa Oktubre eh magkakaroon lang ng mahigit dalawang taon na termino sa halip na tatlong taon.

Ang tanong, mangangahas kaya muli ang mga mambabatas na bago dumating ang Disyembre 2025 eh magpasa na naman ng batas para ipagpaliban ang Brgy at SK elections, at idahilan na naman na para makatipid sa gastos dahil gaganapin din sa taong iyon ang mid-term elections sa Mayo? Abangan.

Balik tayo sa kadatungan. Dahil sa lumulobo pa ring utang ng bansa, natural na maghahagilap ng ibang bulsang madudukutan ng kuwarta ang gobyerno para makabayad sa utang at matustusan ang mga proyekto. Aba’y kailangan yata ng mga infra project para masuportahan ang bagong tourism campaign na “Love The Philippines.”

Huwag lang sigurong mga Japanese ang magsasabi ng naturang campaign slogan at baka mag-iba ang mensahe at magpista ang mga kurakot sa gobyerno. Lalo pang maubos ang pondo ng bayan.

Isa nga sa plano ng Department of Finance at Budget Department eh patawan ng dagdag na buwis ang mga produktong unhealthy gaya ng mga junk food, sobrang matatamis at maaalat. Puwede na sigurong isama ang mga processed food o matataas ang sodium content na sinasabing nakakasama sa kalusugan kapag sobrang natsibog.

Kung maipatutupad daw ang plano, madadagdagan ang koleksyon sa buwis, at dahil magmamahal ang mga produkto, mababawasan ang bibili, kaya mababawasan din ang posibleng magkakasakit. Kaya lang, malamang na mabuhay din ang tanong kung nakokolekta ba ang mga buwis na dapat makolekta o yung tax leakage ika nga.

Malamang din na maging isyu eh ang tanong na kung napapanahon na bang magtaas ng buwis at kung nakabawi na ba ang mga tao sa pandemic?

Hirit ng ilang tropapips natin, kung pagbabasehan daw ang mga tao sa nanonood ng mga concert ng mga dayuhang artist sa Pilipinas, tulad ng mga K-pop artists na laging puno o soldout, aba’y mukhang may pera. Kaya tanong nila, bakit hindi isama sa dagdag-buwis ang concert ng mga foreign artist na tumitiba sa Pinoy fans nila? Ano sa palagay niyo? Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”