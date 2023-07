Maxine aligaga sa paghahanda sa kasal

Ilang buwan na lang at magpapaalam na si Maxine Medina sa kanyang pagiging single woman at magiging Mrs. Timmy Llana na siya.

Inamin ng former Miss Universe-Philippines 2016 na minsan ay nao-overwhelm siya sa pagiging hands-on sa wedding preparations, pero kapag naiisip niya na magiging masaya siya sa piling ng kanyang husband-to-be, nakakalma raw siya at nagiging masayang activity para sa kanya ang pag-asikaso ng mga bagay-bagay na kailangan sa kanyang nalalapit na kasal.

Malalim raw kasi ang koneksyon ni Maxine kay Timmy dahil matagal na raw silang magkaibigan bago sila nag-reconnect ulit through common friends. Nataon na pareho na silang single noong 2018 kaya nabuo na ang long overdue na love story nila.

Noong 2022 nag-propose si Timmy kay Maxine habang nagbabakasyon sila sa Palawan.

“As the countdown to our big day @timmyllana begins, I’m feeling a mix of emotions – excitement, happiness, and a little bit of nerves. But most of all, I’m grateful to be marrying the person who fills my heart with love and joy. 4 months to go!” caption pa ni Maxine sa isang post sa Instagram.

Sa gitna raw ng pakikipag-meeting nila ni Timmy sa suppliers at ang taping schedule niya para sa teleserye na ‘Magandang Dilag’, marami na raw silang natse-check off sa kanilang to-do list.

Isa nga sa una nilang natapos gawin ay ang prenuptial shoot na kinunan pa sa Vigan City, Ilocos Sur.

Sa naturang shoot, suot ni Maxine ay body-hugging dress na may pink balloon sleeves and pearl embellishments na gawa ng designer na si Francis Libiran.

Kinunan sila ni Timmy habang naglalakad sa pamosong Calle Crisologo at sa loob ng isang ancestral house.

“It’s almost hard to believe that in 4 months, we’ll be saying our vows and starting our forever together. I’m filled with excitement and happiness as we prepare for our wedding day. Can’t wait to see what the future holds for us my love @timmyllana,” caption ni Maxine sa pinost niyang prenup photos on IG.

Dalawang wedding dates ang magaganap sa October para kina Maxine at Timmy. Una ay isang beach wedding at susunod ang formal church wedding.

Best wishes, Maxine and Timmy! (Ruel Mendoza)

