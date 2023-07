Maiba naman! Museum date tayo?

Muntik pa akong hindi makasama sa lakad namin ng gym buddies ko na sina Baby Lim at Dra. Evelyn Ponce dahil hindi ko masyadong bet mamasyal sa museum.

Sabi ko sa kanila na boring yan! Kaso lang ang galing mangumbinsi ng dalawa kaya napapayag nila akong maglagalag.

Art in Island

Tara na sa Art in Island sa Cubao na patok na pasyalan bago pa mag pandemic. Ito ang pinakamalaking 3D museum sa buong Asya. At sa pagbubukas muli nito, maraming kakaibang features ang museum na humatak sa maraming artsy. Akala ko mga bagets at students lang ang mag- e-enjoy dahil sa 3D art gallery na tema nito. Pero mali pala ako dahil kahit mga adult o kahit mga senior citizen ay maaliw sa state-of-the-art design sa tulong ng projections at audio ng mga digital art experts mula South Korea.

Una itong binuksan sa publiko noong 2014 na isang tradisyunal lang na museum na may 3D paintings. Nagsara noong pandemic at muling nagbukas noong Dec 2022 na may new name na Art in Island: The Media Square dahil sa makabago nitong digital display na pinaghalong art, media and technology. Pagpasok pa lang sa loob ay paghuhubadin ka ng sapatos. Dapat naka medyas lang sa buong oras nang pag- iikot. Pwede kang magpasama sa staff kung gusto mong may taga picture para pose ka na lang nang pose sa unli pictorial.

May iba’t ibang tema sa bawat room at ang pinakamaganda sa lahat ay yung dinosaur-themed room kung saan pwede kang umupo o humiga sa bean bag para mas ma-enjoy ang optical illusion kasama ang mga dambuhala at naghahabulang giraffe, elepante at dinasour na akala mo ay matatapakan ka nila. Walang time limit kaya sulit ang bayad dahil hindi ka magmamadali.

Magandang alternatibo ito sa nakasanayan nating malling o panonood ng sine. Family friendly kaya tiyak na mas enjoy dahil iba ito sa alam nating museum na titingin at manonood ka lang. Sa Art in Island, nagiging parte ka ng mismong obra kaya tinawag itong ‘selfie museum’ dahil may interaction ika nga. Madaling puntahan sa No. 175, 15th Ave., Cubao, Quezon City. Pwedeng walk-in at online booking para hassle-free. Entrance fee, P850 adult; P700 student; P600 senior citizen/PWDs; Free ang mga bata below 3ft.

Wisdom of Da Vinci – An Immersive AI Experience

Isa pa sa inaabangan ng mga art enthusiast ang art exhibit na “Wisdom of Da Vinci—An Immersive AI Experience” na mapapanood mula August hanggang October 2023 sa One Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Ipapakita dito ang gamit ng art artificial intelligence (AI) para i-flex ang artworks ni Leonardo da Vinci.

Sino ba si Leonardo da Vinci? Siya ay kilalang mahusay na pintor, pilosopo, manunulat, naturalista, at imbentor na nabuhay noong panahon ng Renaissance period sa Italy. Ilan sa kanyang obra maestra ang The Last Supper at Mona Lisa paintings

Gamit ang mga drawing, paintings, 3D sketches na halos binubuo ng 15 billion brushstrokes at sa tulong ng artificial intelligence ay makikita nang 360 degrees ang bawat detalye ng kanyang likha. Kuhang- kuha nito ang bawat guhit at kulay sa kanyang mga sikat na artwork.

Isang interactive art show na pinaghalong science at art gamit ang “data as a paint, algorithm as a brush” upang ma-highlight ang kakaibang talino o brilliance ni Da Vinci. Mabibili ang tickets sa halagang P780 for students at P975 for adults. P695 senior citizensa at PWDs.

Michelangelo’s Sistine Chapel: The Exhibition

Nagsimula noong July 1 ang kakaibang travelling exhibit ng Italian Rennaissance artist na si Michelangelo. Suwerte natin dahil hindi na tayo kailangang magpunta sa mga simbahan at art gallery sa Europa para makita ang mga likha ng tinaguriang ‘ greatest artist of all time’.

Sa wakas ay mai-experience ng mga art aficionado ang ‘wonder and brilliance of Michelangelo’s greatest works ‘ na hindi na lalayo pa dahil mapapanood ang Michelangelo’s Sistine Chapel: The Exhibition hanggang September 30, 2023 sa 2/F Estancia Mall, Capitol Drive, Ortigas Center, Pasig

Bagamat replica ito ng mga obra ni Michelangelo, up close o malapitan mong makikita ang life size at “never before seen perspective” ng mga obra na dinala na sa Shanghai, Melbourne, Berlin, Vienna at iba pang mga bansa.

Nakakapagtaka kung paano ito nagawang makopya mula sa mga kisame ng Sistine chapel sa Vatican City, Roma na kanyang ipininta noong 1508 hanggang 1512.

Ayon sa info, gumamit ng special printing techniques, high-definition photography, at next-level art expertise para magaya at ma- reproduce ang ceiling paintings and artworks na kopyang- kopya ang orihinal na art. Mapapanood ang 34 frescoes o paintings para matitigan ang bawat detail, gayundin ma-experience ang Michelangelo’s art like never before.

Ang bawat isang artwork ay may informative signage at audio guide na mapapakinggan via QR code. Mas lalong feel ang museum vibe dahil sa background music ng Manila Symphony Orchestra.

Para sa dagdag detalye bisitahin ang Michelangelo’s Sistine Chapel Exhibition Philippines website.