Magge-guest sa mga katapat ng ‘E.A.T.’? Kung promo lang po – Alden

Dahil sa naging social media post ni Megastar Sharon Cuneta kunsaan inilabas niya ang private message sa kanya ni Alden Richards na nanonood ng ‘E.A.T.’, ang bagong noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon at legit Dabarkads sa TV5, tila naselyohan na si Alden, na solid TVJ talaga ang aktor.

Hindi naman nakapagtataka dahil isa naman talaga siya sa matatawag na legit Dabarkads dahil nga naging host siya sa ‘Eat Bulaga!’ kunsaan nabuo ang phenomenal AlDub nila ni Maine Mendoza.

Kaso si Alden lang ang may exclusive network contract sa GMA-7 kaya kung titingnan, malabo na si Alden ay makasama talaga sa ‘E.A.T.’ sa TV5.

At sa GMA-7 naman ay may dalawang noontime shows ngayon na katapat ng ‘E.A.T.’ so technically ay sa dalawang show na ‘yon mas aasahan ng mga manonood na makita na mag-guest si Alden.

Kaya chinat namin si Alden at tinanong na sa screenshot na pinost ni Megastar, meaning sa pagpapakita niya ang support niya noong July 1 sa TVJ, nangangahulugan rin ba ito na hindi siya mapapanood or maggi-guest sa dalawang noontime shows ng GMA-7?

Sumagot naman si Alden at sa maikling reply niya na may smiley face sa dulo, isa lang ang ibig sabihin, hindi nakasarado ang pintuan niya sa mga katapat na programa ng ‘E.A.T.’ nang sabihin niya na, “Kung promo lang po Tita, okay po.”

So there!

(Rose Garcia)