Kulang ang benepisyo 

Alam ninyo po ba na taon-taon ay nababawasan ang bilang ng ating mga magsasaka at iba pang manggagawa sa sektor ng agrikultura?

Nakakabahala po ito dahil ang ating mga magsasaka at mangingisda ang siyang kumakayod para matiyak na tayo ay may pagkain sa ating mga hapag-kainan. Mahalaga rin ang ambag ng sektor ng agrikultura sa paglago ng ating ekonomiya.

Ayon po sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), mula sa 11.3 milyong katao na nagtatrabaho sa agriculture sector noong 2015, ito ay bumaba sa 10.3 milyong katao noong 2017. Patuloy na nabawasan ang bilang ng mga nagtatrabaho sa agrikultura noong 2018, nang may maitalang 10 milyon na lamang ang mga magsasaka, mangingisda at iba pang manggagawa sa agri sector. Bago ang pandemic noong 2019, 9.7 milyon na lang ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura.

Maraming plano at programa ang inilatag ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para mapasigla ang sektor ng agrikultura. Ilan po rito ay ang paggamit ng teknolohiya para maging moderno ang ating agrikultura at mahikayat ang mga kabataan na maging bahagi ng sektor na ito.Makikipag-ugnayan at makikipag-partner rin ang gobyerno sa pribadong sektor at maging sa mga international organizations para mapatatag at mapalawak ang merkado para sa mga produkto ng ating mga magsasaka, mangingisda at iba pang manggagawa sa agri sector.

Sa Kongreso, marami na rin pong naipasang batas para mapalakas ang agri sector ng bansa. Patuloy rin ang paghahain ng mga bills na ang layunin ay mapalago ang kita at ani ng ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura,

Karamihan sa mga bills na ito ay para sa kapakinabangan ng mga manggagawa habang sila ay malakas at nakakapagtrabaho pa sa bukid at nakakapalaot sa dagat.

Paano naman kung sila ay matatanda na at kailangan ng magretiro? Sa kasalukuyan ay wala po silang maaasahang benepisyo mula sa gobyerno.

Kaya naman nag-file kami ni Camarines Sur 2nd District Congressman LRay Villafuerte ng panukalang batas para makapagtatag ng pondo na pagkukunan ng pensyon ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang kumakayod sa sektor ng agrikultura.

Ang itatatag na Agricultural Pension Fund sa ilalim po ng aming House Bill 7963 ay para sa kapakanan ng 9.7 milyong manggagawa sa agri sektor. Tinatayang may 708,000 na manggagawa sa agri sector ng Bicol Region ang makikinabang dito kung ang bill ay maisabatas.

Ang Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) ang siyang inatasan sa ilalim ng bill na gumawa ng pension plan para sa mga manggagawa sa agri sector, at mamahala at magpalago sa Agricultural Pension Fund.

Matagal na pong dapat na ipinagkaloob ang ganitong benepisyo sa mga manggagawa ng sektor ng agrikultura. Ang iba pong manggagawa sa ibang sektor at industriya ay may inaasahang benepisyo kapag sila ay retirado na. Kung wala mang pensyon ay may separation o retirement pay na nakukuha. Kapag self-employed naman ay maaring mag-ambag sa SSS para may asahang pensyon sa kanilang katandaan.

Pero ang mga manggagawa po sa sektor na kinikilala bilang isa sa mga haligi ng ating ekonomiya ay napag-iwanan na. Itutulak po namin ni Cong.LRay na maisabatas ang pagbibigay ng pensyon sa mga manggagawa ng agri sector bilang pagkilala sa kanilang mga pagsisikap at sakripisyo. Sila po ay dapat na pinapahalagahan, hindi pinababayaan.