Julie Anne kinilig sa title na Mrs. Cruz

Malungkot si Julie Anne San Jose na pinag-aaway sila ni Jolina Magdangal. Sad nga siya na may mga tao na gumagawa ng isyu sa kanila, dahil lang sa isang ‘title’ na hindi naman niya inagaw, inangkin, o inimbento.

“Hindi talaga maiiwasan na ma-feel bad about it. May pinagsamahan kami ni Ate Jolens!

“At wala kasing reason kung bakit kailangan kong magkaroon ng conflict. Magaan ang loob namin sa isa’t isa. I have so much respect for Ate Jolens!

“Bata pa lang ako, parang naging ate-ate ko na siya! Nagkasama na kami sa work noon. So, wala talagang reason para magkaroon ng resentment sa amin.

“Wala po akong inaangkin na title! Wala po sa akin ang mga title na `yan. Si Ate Jolens, she deserves that title, more than anything!” sabi ni Julie Anne.

Biro ko kay Julie Anne, mas bagay sa kanya ang title na Mrs. Cruz (o misis nga ni Rayver Cruz).

“Ay, hahahahahaha!” tila kinikilig na reaksiyon ni Julie Anne.

“Nakakatawa naman! Hahahahaha!

“Basta happy ako. Hahahahaha!” tila kinikilig na chika pa ni Julie Anne.

Anyway, abangan sina Julie Anne at Rayver Cruz sa ‘The Cheating Game’ na mapapanood na sa mga sinehan simula July 26.

