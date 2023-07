Jillian ‘di maldita sa mga child star

Very supportive si Jillian Ward sa mga bagong child star ngayon dahil gusto raw niyang ipasa sa mga ito ang mga natutunan niya mula sa mga taong sinuportahan siya noon.

Nagsimulang maging child actress si Jillian noong 5-year old pa lang siya. Kahit daw marami na siyang hindi maalala na ginawa niya noong bata siya, ang hindi niya malimutan ay ang mga taong naging mabait at naging malaking tulong sa kanya at sa kanyang pamilya.

“Kaya po ang lagi kong sinasabi sa mga child star ngayon ay ang maging mabait sila at laging maging magalang. Tsaka huwag nilang kalimutan ang mga taong tumulong sa kanila dahil balang-araw ay baka kailanganin mo ulit ang tulong nila,” sey ni Jillian.

Kaya natuwa si Jillian noong minsan siyang bisitahin sa set ng bagong Kapuso child star na si Sienna Stevens.

Noong magkita na silang dalawa, sinabi ni Sienna kay Jillian na, “Idol po kita, gusto ko maging Daldalita.”

Natuwa si Jillian at sinagot kay Sienna ay, “Bakit hindi, ‘di ba? Guys, puwede siyang Daldalita. Pero makikipag-usap ka sa mga baboy at bibe!”

Para kay Jillian, nakakataba raw ng puso na nagiging idolo siya ng mga bagong child star ngayon.

“Parang na-realize ko talaga na dalaga na po talaga ako. Una sa lahat, baby pa si Sienna, pero kilala niya po ako, tapos alam po niya ‘yung mga dati ko pong ginawa ‘Trudis Liit’ and ‘Daldalita’. Ngayon ko lang po narinig talaga from mga baby po na actors na parang ginagawa nila akong role model. Gusto ko silang makatrabaho balang-araw, lalo na itong si Sienna na very promising at mukha malayo ang mararating.”

Bilang Ate Jillian siya kay Sienna, pinayuhan niya itong mag-enjoy sa kanyang ginagawa ngayon dahil mabilis daw itong dadaan.

“Sa ngayon, hindi pa niya sobrang ma-appreciate kasi baby pa si Sienna. So, mag-enjoy lang siya dahil darating ‘yung oras na magdadalaga siya and it will all pass by so quickly. Pero lagi niyang tandaan is always respect your elders and co-workers,” sey pa ni Jillian na bida sa afternoon series na ‘Abot-Kamay na Pangarap’.

Good advice, Jillian!

