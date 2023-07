International Master Eric Labog, Jr. nangibabaw sa online chess tourney

NAGWAGI si International Master Eric Idio Labog, Jr. sa naganap na Birthday Online Chess Tournament sa Lichess Platform nitong Lunes ng gabi.

Kumolekta si Labog ng 122 puntos sa 38 laro at nakapagtala ng performance rating na 2741 sapat upang magkampeon sa bullet event.

Ang online tournament ay may time control na isang minuto at ang mga manlalaro ay dapat manalo ng maraming laro sa isa at kalahating oras ng paglalaro.

Nakamit ni Labog ang kanyang International Master (IM) title nang maabot nito ang mandatory 2200 ELO rating requirement noong Asian Juniors and Girls Chess Championship 2022 sa Knights Templar Ridge Hotel sa Tagaytay City.

Nakuha ni Allan Gabriel Hilario ang pangalawang puwesto na may 101 puntos sa 43 laro at may performance rating na 2675 habang nasa ikatlong pwesto si Andres Bautista na may 90 puntos.

Samantala, naghahanda na din sina Labog, Hilario at Bautista para sa susunod na mga tournament.

(Elech Dawa)