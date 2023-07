Ginising ni Arkanghel Metatron

Mga ka-Misteryo isang nakamamanghang karanasan ang ibinahagi sa Misteryo ni Christopher ng Mandaluyong nang bigla siyang nagising at nakita niya si Arkanghel Metatron.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo.”

Ang mga anghel ay kadalasan nagpapakita sa hindi inaasahang pagkakataon, tulad ng naging karanasan ni Christopher na biglang naalimpungatan sa dis-oras ng gabi at nakita niya si Arkanghel Metatron.

Misteryo: “Hindi basta paniniwalaan pero Ito ay isang pambihirang pagkakataon na ang mismo pang nagpakita sayo ay si Metatron. Ano ba ang ginawa mo bago matulog at bigla kang nagising at may nakatayong anghel sa tabi ng higaan mo?”

Christopher: “Kahit ako hindi ko pinaniniwalaan pero yun nga sabi niya sa akin siya si Metatron. Hindi ko nga akalain na anghel siya kasi sobrang liwanag niya. Imagine this nakaharap ka sa sikat ng araw yun ang nakita ko ng moment na yun. Kung ano ang ginawa ko before going to bed? Nothing unusual. I reiki myself, meditated then sleep at yun I woke up in the middle of the night and saw Archangel Metatron.”

Misteryo: “Amazing! Ito ba ang first time mong makakita ng angels?”

Christopher: “No. I saw some of them everywhere even my guardian angel nakita ko na. I even saw St Michael but this time I think was very rare angelic encounter. An archangel that was called the ‘Voice of God’ just appeared before me.”

Misteryo: “Noong nakita mo siya. Nagtanong ka ba? You tried to communicate with him? May questions ka ba sa kanya?”

Christopher: “I was about to ask his name then telepathically he said: Metatron. Then my mind was blank wala na ko naitanong. Tinignan ko na lang yung divine light in front of me. Then gradually nawala na siya.”

Hindi na rin ako nagtanong ng iba pa kay Christopher sapat nang naishare niya ang kanyang angelic encounter.

