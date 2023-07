‘Gilas Power’ inilunsad para sa FIBA World Cup

INILUNSAD ng FIBA Basketball World Cup 2023 global partner na Smart Communications, Inc. (Smart) ang ‘Gilas Power 399’ para sa livestream ng mga laro sa Agosto 25 hanggang Setyembre 10.

Ito ay isang data-pack na mula sa Smart LiveStream App, makakaasa ang mga basketball fan para sa mga streaming need at daily online activities tampok ang kanilang mga paboritong player sa FIBA World Cup anumang oras at kahit saan.

Tampok sa ‘Gilas Power 399’ ang kabuuuang 78 GB na data, kabilang ang 48 GB sa lahat ng sites at apps (18 GB plus 1 GB per day for 30 days) plus 30 GB for Smart LiveStream App (1 GB per day for 30 days) sa halagang P399 lamang.

Ang ‘Gilas Power 399’ ay inilunsad para magpugay sa taong1978, kung saan unang nag-host ang Pilipinas sa FIBA World Championships.

Maaaring mag-register ang mga Smart prepaid subscriber sa ‘Gilas Power 399’ via GigaLife App at sa Maya App sa limitadong panahon.

Bukod dito, ilulunsad din ng Smart ang limited-edition ng ‘Gilas Load Cards’ na may ilang larawan ng mga manlalaro ng Gilas squad.

(Abante Sports)