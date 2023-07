Dawn Macandili-Catindig walastik mga dive sa bola

Mga laro sa Hulyo 11:

(FilOil EcoOil Arena/ San Juan City)

9:30am — Petro Gazz vs Farm Fresh

12:00nn — Cignal vs Foton

4:00pm — Akari vs Chery Tiggo

6:30pm — Choco Mucho vs F2

ISA sa mga pinkamahuhusay na libero sa Philippine volleyball si Dawn Macandili-Catindig, ito’y dahil sa walang takot nitong pag-dive para sagipin ang bola.

Nakitaan ng tikas si F2 Logistics Cargo Movers libero Macandili-Catindig nang kalusin nila ang Cignal HD Spikers nitong Sabado sa 2023 PVL Invitational Conference na ginanap sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Nakapagtala ng record na pinakamaraming excellent digs sa professional era ng Premier Volleyball League si Dawn.

Inirehistro ni Macandili-Catindig ang 48 excellent digs at 15 excellent receptions upang tulungan ang Cargo Movers na pagpagin sa apat na set ang HD Spikers.

Ayon kay Macandili-Catindig, malaking bagay ang tulong ng kanyang mga kakampi sa maganda nitong laro.

“Well, I’m just doing my job. I’m also thankful to my teammates because I wouldn’t be able to defend if the blockings were chaotic,” saad ni Macandili-Catindig.

Inamin ni Dawn na naka-focus ang F2 Logistics sa depensa kaya pinag-iigihan nito ang kanyang toka sa team.

May karta ang Cargo Movers na 2-0 at nasa tuktok sila ng Pool B, pahinga muna ang aksiyon sa PVL.

Maliban sa F2 Logistics, ang ibang may malinis na dalawang panalo ay ang defending champion Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans.

(Elech Dawa)