Chino Trinidad palalakasin pa pagmamahal ng Pinoy sa sabong

MAGSISIMULA sa isang bagong paglalakbay at makabuluhang adbokasiya ang isa sa mga kilalang broadcaster at dating commissioner ng Philippine Basketball League na si Chino Trinidad.

Si Trinidad ay gustong isulong ang sabong bilang isang isport at ‘isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas.’

“Base sa kasaysayan, ito ang pinakamatandang isport sa ating bansa, at nilalaro ng ating mga ninuno,” sabi ni Trinidad sa Philippine Sportswriters Association Forum nitong Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

Plano ng sikat na sports figure na gamitin ang lahat ng paraan, kabilang ang tri-media, para ipadala ang kanyang mensahe sa kabila na ang sabong ay “higit pa sa pagsusugal” ngunit isang isport na sumusunod sa katapatan.

Kinilala rin ni Trinidad na ang sabong sa bansa ay isang napakahalagang multi-bilyong industriya.

“Mula sa proseso ng breeding, feeds, vitamins, supplements hanggang sa derbies, ito ay tunay na multi-bilyong industriya sa Pilipinas at isang malaking kontribusyon sa ekonomiya,” aniya sa lingguhang forum na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO, Philippine Olympic Committee at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

“But my ultimate goal is to develop the appreciation of the sport and ‘yung mai-present ang sabong hindi sa negative side. Ang gusto nating i-preserve dito ay ang sport being part of who we are as Filipinos,” sabi nito.

“Sayang kasi hindi nabigyan ng pagkakataon ang sabong dito na mapabilang sa mainstream sports like horse racing,” sabi ni Trinidad, na ipinaliwanag na hindi niya gamay ang loob ng cockfighting.

“Hindi po ako sabungero but a lover of Philippine culture. I’m just fascinated by this industry,” dagdag pa niya.

(Lito Oredo)