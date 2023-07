Minsan nang sinabi ni Beauty Gonzalez na ang kanyang mister na si Norman Crisologo ay talagang suportado ang mga ginagawa niya. Artist as he is, ito rin ang kumukuha ng mga picture ni Beauty sa ilang photoshoot at trips nila.

Kahit na super sexy photos pa ito o halos nakahubad na si Beauty, pero dahil nga mister niya ang photographer, alam niya na she’s in good hands nga naman at walang lalabas na bastos ang dating.

Pero aliw ang Instagram post ni Beauty dahil umabot na talaga sa buwis-buhay ang naging concept ng photo shoot nila. Pinaakyat siya at pinatayo sa ilang putol na puno ng buko sa may beach front. Naka-one piece swimsuit din si Beauty nang gawin niya ito.

Pero sey nga niya, sa tingin niya, ang mga kabaliwan na pinaggagawa nilang mag-asawa ang isa sa maituturing niyang sikreto ng kanilang pagsasama.

“When my husband asks me to climb and pose on top of coconut stumps in the middle of a wild beach, I pose. Ha ha.

“The secret to a happy marriage? Doing crazy things for each other. Going on lots of grand and tiny adventures, and through it all, a great sense of humor.”

Para sa amin talaga, isa sa couple goals si Beauty at ang kanyang non-showbiz husband.

