Barbie, David todo lambingan, muntik magtukaan

Spotted na naman sina Barbie Forteza, David Licauco na naglalambingan. Todo titigan, with matching akbayan pa ang dalawa, ha!

May eksena pa na akala mo ay magtutukaan sila, dahil super tamis ng titig ni Barbie sa mukha ni David, at unti-unti ay akala mo magdidikit na ang kanilang mga labi.

Feel na feel din ang kilig ni Barbie sa ginagawa nila ni David, ha! Kaya ang mga faney, masayang-masaya sa ‘ayuda’ na ito ng BarDa.

Kaya sigaw ng mga faney:

“Ang guwapo ni David at ang ganda ni Barbie, bagay sila.”

“Sana sila na lang palagi ang magka-love team. Ngayon lang ako kinilig sa love team.”

“Ang cute nilang tingnan. Nakaka-good vibes talaga.”

“Grabe, hindi ako makahinga.”

Anyway, look test nga `yon nina Barbie at David para sa bago nilang teleserye, ang ‘Maging Sino Ka Man?’ na pinagbidahan nina Robin Padilla, Sharon Cuneta!

Yes, gaganap na kanto boy, basagulero si David, at tanong ng marami, bagay kaya sa kanya ang ganun?

Abangan!

(Dondon Sermino)