Atasha bata pa lang gusto nang mag-showbiz

Recording at paggawa ng pelikula ang mga unang plano na ibigay kay Atasha Muhlach sa pagpasok niya sa Viva, pero ngayon pa lang ay inuungutan na siya ng mga netizen na sumali sa national at international beauty pageant.

Ito ang laman ng maraming komento sa Instagram post ni Charlene Gonzalez para kay Atasha na nagpapahayag ng kanyang suporta sa opisyal nang pagpasok ng anak sa showbizlandia.

Sa head shot post ni Charlene sa larawan ng anak na dalaga na at pagkaganda-ganda, mas marami ang nagsasabing dalhin ang kagandahan, height at talino ng anak sa beauty pageant.

Sey ni @nhg00000008, “That face can bring home another miss universe crown for the Philippines! Ang ganda! Over!”

Sabi naman ni @kulamyshy, “Pang beauty queen ang aura.”

At ang take ni @ishienotlovely, “The next Ms. U. Rooting for you!”

Samantala, very memorable at personal para sa pamilya nina Aga Muhlach at Charlene ang pagpirma ng kanilang dalaga sa Viva Artists Agency, dahil ang Viva Films naman ang naging tulay sa wagas na pagmamahalan ng dalawa na nauwi sa kasalan.

Sa parehong IG post, nagbalik-tanaw si Charlene at ikinuwentong ang unang pelikulang pinagsamahan nila ni Aga ay prinodyus ng Viva.

“Viva will always have a special place in our hearts. Your dad and mom’s first movie was done with Viva Films and soon your first movie will be with Viva Films as well.”

Ayon pa rin kay Charlene, alam na niya na entertainment ang interest ni Atasha.

Bata pa lang ito ay nagliliwanag na raw ang mukha ng anak kapag napag-uusapan ang tungkol sa painting, acting, paglabas sa mga school play, pagtugtog ng musical instruments at dancing.

Sampung taon pa lang daw ay alam na ni Charlene na nasa dugo ni Atasha ang acting nang una itong lumabas sa musical play na ‘The Sound of Music’.

Tinupad lang raw ni Atasha ang pangako nitong magtatapos muna ng kolehiyo at saka tutungtong sa showbiz.

(Rey Pumaloy)