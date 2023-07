Asukal ng ‘Pinas pinakamahal sa Asya

Nakopo na ng Pilipinas ang titulo sa pinakamahal na asukal sa buong Asya at ang may pinakamataas na buwis na pinapataw sa matatamis sa buong mundo.

Ito ang isiniwalat ni Albay Rep. Joey Salceda, chairman ng House committee on ways and means, kaya naman todo ang pagkontra nito sa panukala ng Department of Finance (DOF) na buwisan ang matatamis na inumin at ang mga junk food.

“We now have the highest price of sugar in Asia, except for Hong Kong,” wika ni Salceda sa ANC interview. “Our tax in sugar is also highest in the world, twice as high as Mexico.”

Una nang kinuwestiyon ng ilang senador kung bakit hindi bumababa ang presyo ng asukal kahit ipinasok na ang smuggled na asukal sa Pilipinas. Ang presyo ng refined sugar ay naglalaro sa P86 hanggang P110 bawat kilo.

Hindi rin kinagat ng kongresista ang paliwanag ni Finance Sec. Benjamin Diokno na kailangang taasan ang buwis sa matatamis na inumin at junk food upang mabawasan daw ang bilang ng mga obese sa bansa.

Ani Salceda, mababa ang obesity rate sa Pilipinas na nasa 22% lamang kumpara sa Mexico na umabot sa 76% kaya pinatupad nila ang pagtaas ng buwis sa matatamis at junk food.

“If the obesity in the Philippines, my estimate is 22% because we are in the lowest quintile, so what do you gain from it?” tanong ng kongresista.

“Im very wary about taxing foods because. It’s more likely to be an aggressive. There’s a health objective attached to it, that’s why kailangan nang mabuting pag-aaral,” giit pa niya.

