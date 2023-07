Anthony Edwards tumataginting na P14B ekstensiyon sa Wolves

TINANGUAN ni Anthony Edwards, No. 1 overall pick ng 2020 NBA Draft, ang maximum rookie-scale contract extension sa Minnesota Timberwolves.

Mula kay Adrian Wojnarowski:

“Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards has agreed on a five-year designated rookie maximum deal that could be worth $260 million (P14.3 bilyon), his agents Bill Duffy and Joe Branch of WME tell ESPN.”

Garantisado pa ang $13.5M ng tigasing 6-foot-4 forward na si Edwards ngayong 2023-2024, ang huling taon ng kanyang rookie deal.

“Keep rising,” caption ni Rudy Gobert sa Instagram post para sa kakampi.

Sina Gobert, Edwards at Karl-Anthony Towns ang Big 3 ng Minnesota.

Nag-average ang 21-year-old ng 24.6 points, 5.8 rebounds, 4.4 assists at 1.6 steals sa 79 games nitong 2022-2023 at sa unang pagkakataon sapol noong 2004 ay dalawang sunod na seasons na pumasok sa playoffs ang Wolves.

Hindi lang sila lumagpas sa first round sa dalawang taon na ‘yun.

(Vladi Eduarte)