3D-printed na tenga kinabit sa tao

Tuloy-tuloy ang pag-abante ng siyensya, teknolohiya, at inobasyon! Patunay dito ang pasyente na ito na kinabitan ng 3D-printed tenga.

Kamakailan lang ay binigyan ng pagkakataon upang maiayos ang ear deformity ng isang patient matapos siyang sumailalim sa bioimplant kung saan ikinabit sa kanya ang 3D-printed na tenga na mula at gawa mismo sa sarili rin niyang tissues.

Pagkaraang ilagay ang naturang implant ay patuloy ang magiging proseso sa pagbuo ng cartilage tissue mula rito hanggang sa magmukha itong natural-looking na tenga.

Bukod dito, ang implant na ito ay bahagi ng isang clinical trial na nakaangkla sa kondisyon na ‘microtia’ kung saan ang isang tao ay mayroong maliit at ‘di maayos na buo na tenga o external ear.

At kung iisipin mong ‘what if i-reject ito ng katawan?’ huwag ka mag-alala dahil sobrang baba lamang ng tsansa na mangyari ito sapagkat ang pinaggawa rito ay galing rin sa iyong katawan.

Sa treatment ng microtia, ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-graft sa ribs ng pasyente at paggamit ng synthetic materials gaya ng porous polyethylene (PPE).

“The AuriNovo implant requires a less invasive surgical procedure than the use of rib cartilage for reconstruction. We also expect it to result in a more flexible ear,” ani Dr. Arturo Bonilla ng Microtia-Congenital Ear Deformity Institute.

“My hope is that AuriNovo will one day become the standard of care, replacing the current surgical methods for ear reconstruction,” dagdag pa niya.

Maliban sa tenga, isa rin sa target ng kanilang kompanya ang nasal reconstruction at spinal degeneration. (Moises Caleon)