28 probinsya buwenamano sa El Niño

Direktang tatamaan ng matinding epekto ng El Niño phenomenon o tagtuyot ang Southern Leyte at Camarines Norte na opisyal ng idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) kahapon.

Ayon sa Pagasa, kabilang sa apektado ng dry condition ang 28 lalawigan habang 36 lugar ang sapol ng dry spell.

Sinabi ni Science and Technology Secretary Renato Solidum na lumitaw sa climate outlook ng Pagasa na limang buwan na hindi uulanin ang Southern Leyte at Camarines Norte at mararanasan umano ang matin­ding tagtuyot dito sa Dis­yembre.

Dalawang buwan naman na hindi uulanin ang 28 lalawigan habang tatlong buwan na halos walang ulan sa 36 pang lugar sa bansa.

Kabilang sa makakaranas ng dry condition sa Luzon ang Abra, Batanes, Cagayan; Negros Occidental, Negros Oriental, Bohol, Cebu, Siquijor sa Visayas; at Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu at Tawi-Tawi sa Mindanao.

Samantala, apektado naman ng dry spell sa Luzon ang Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Metro Manila, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindo­ro, Romblon, Palawan, Spratly Islands, Camarines Sur at Catanduanes habang sa Visayas ay ang Antique, Guimaras, Iloilo at Leyte

Ayon kay Solidum, nasa ‘weak’ category pa ang El Niño pero ramdam na ito sa mga susunod na araw, gayundin ang madalang na pag-ulan.

Una aniyang maaapek­tuhan nito ang water resources, agrikultura, enerhiya, kalusugan at public safety. Gayunman, uulanin pa rin ang bansa hanggang sa Setyembre dahil sa habagat. (Tina ­Mendoza)