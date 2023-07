2 kelot 12 oras nag-golf, swak sa Guinness

Golf is life ang ganap ng mga kelot na ito Canada na naglaro nang halos kalahating araw para sa Guinness World title!

Ito ay sina Wes Stanford at Thomas Xidos na nakapag-shoot ng 306 holes sa loob lamang ng 12 oras.

Ginawa nila ang kanilang official record attempt sa The Lakes Golf Club & Resort upang kumalap at mag-raise ng pondo para sa Cape Breton Regional Hospital Foundation.

Ang dating may hawak ng titulo na ito ay British duo na sina Jay Kelly and George Boxall na nakapagtala ng 290 holes noong taong 2016.

“The speed at which they are doing this – they are not stopping for two second. They’ve been at this since the crack of dawn, and they are not letting up at all. Their pace is amazing,” saad ng events manager ng The Lakes.

Noong una, ang target goal lang umano nila ay 5,000 dolyar subalit pagkaraan lamang ng ilang araw ay umabot na ito sa 15,000 dolyar o halos P800k.

Talaga namang saludo sa dalawang golfer na ito. Hindi lang nakagawa ng bago at sariling world record, nakatulong pa sa kapwa! (Moises Caleon)