13 mula 18 barangay sa Navotas, drug free na!

Iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na 13 mula sa 18 barangay sa Navotas City ang drug-free o malinis sa ilegal na droga.

Mismong si Mayor John Rey Tiangco, kasama ang mga miyembro ng Konseho, pati na ang Punong Barangay ng San Roque na si Enrico Gino-gino, ang tumanggap ng certificate mula sa PDEA, bilang pinakahuling barangay bilang drug free.

Kasama sa mga drug-free ang North Bay Boulevard South (NBBS) Dagat-dagatan, NBBS Proper, NBBS Kaunlaran, Navotas East, Navotas West, Tanza I, Tanza II, San Rafael Village, Bagumba­yan North, Sipac-Almacen, Bangkulasi at Daanghari.

Sinabi ng PDEA na nalinis sa droga ang San Roque noong Hunyo 23, 2023 pagkatapos nitong makapasa sa patakaran ng Dangerous Drugs Board.

“We urge Navoteños to be vigilant and report any suspicious individuals or activities to TXT JRT. Let us continue working hand in hand to keep our city and people safe from the drug menace,” ayon naman kay Tiangco. (Orly Barcala)