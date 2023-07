Zubiri binarat wage hike bill

Nais ni Senate President Juan Miguel Zubiri na paamiyendahan ang pa¬nukalang P150 across the board wage hike na inaprubahan ng Senate committee on labor.

Ayon kay Zubiri, mula sa P150, gagawin na lamang P100 na dagdag na sahod ang kanilang hihi¬lingin matapos aprubahan ng wage board ang P40 na dagdag-sahod sa minimum wage earners sa Metro Manila.

“What we could do is we could amend it and come up with the committee report, proposed a P100 wage increase minimum wage increase, additional minimum wage increase for our workers,” saad ni Zubiri sa panayam sa ANC.

“So we can work on that para malapit na po ‘yan sa P150 na prinopo¬se natin from the very beginning. And then once we do that, of course, we will make an we’ll hopefully be able to pass it I have a strong support of all our colleagues in the Senate,” dagdag pa niya.

Sabi ni Zubiri na balak niyang kausapin si Pa¬ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. upang ipaliwanag ang panga-ngailangan ng legislated wage hike sa buong bansa.

Aniya, hindi sapat ang P40 dagdag-sahod sa mga ordinaryong manggagawa lalo pa’t nagtaasan na ang presyo ng bilihin sa bansa. (Dindo Matining)

