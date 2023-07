Vice tinago video ng proposal ni Ion

Naging emosyonal si Unkabogable Star Vice Ganda nang magkuwento siya sa naging proposal sa kanya noon ng asawa niyang si Ion Perez.

Sa latest episode kasi ng ‘Everybody Sing!’ Season 3 kung saan ang mga player ay engaged couple at nagkwento ang dalawang players tungkol sa kanilang proposal at dito na nga naging emosyonal si Meme Vice.

“Kaya ako nae-emote kapag nagkukwento kanina pa, nararamdaman ko ‘yung joy tapos napi-picture ko sa utak ko habang nagkukuwento.

“Naiinggit ako kasi hindi ganun ‘yung naramdaman ko noong mag-propose sa akin si Ion. Nainis ako kasi hinayaan kong talunin ng takot ‘yung dapat na saya kong naramdaman.

“Sa sobrang daming sinasabi tungkol sa amin ni Ion, nanakawan ako ng joy. ‘Yung ganun.

“Parang sa inyo, ‘di ba, ang sarap ng normal. Kasi ang normal ‘yan sa paningin ng marami, ‘di ba, ‘yung lalaki at saka babae. Pero ‘yung sa amin, hindi normal ‘yung tingin sa amin. Kaya ‘yung moment na nag-propose sa akin si Ion, noong lumuhod siya tapos nagbigay siya ng ring, nanginig talaga ako.”

Noong nangyari ang nasabing proposal ay kasama nila ang mga kaibigan nila na nag-video ng importanteng moment na iyon, pero pinabura nga raw niya ang mga video para hindi kumalat sa madla.

“Ako, ang una kong nasabi doon sa mga kasama namin, burahin ninyo ang mga videos. Kasi ayoko siyang kumalat kasi takot na takot ako. Kapag kumalat lang ‘yan, iba-bash na naman nila si Ion, iba-bash na naman nila ako. Hindi nila iho-honor ‘yung love.

“Parang nakakainggit kasi ang ganda nung nangyari sa inyo, na ang ganda rin sana ng nangyari sa amin kaya lang ang duwag-duwag ko. pero buti na lang may kaisa-isang video na natira.”

“‘Yung isang friend ko, hindi pala niya binura. Noong nagpakasal na kami ni Ion sa Vegas, sinend niya sa akin, pero ayoko pa ring ilabas, kasi sabi ko, ito ‘yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko, isi-share ko ‘yun sa mundo tapos babastusin nila, kaya akin na lang ‘yun. At least may natitira sa aking maganda,” sey ni Vice.

Dito na bumigay si Meme Vice at tuluyang umiyak habang niyayakap siya ng babaeng contestant.

“I felt so important. I felt so loved. I felt so appreciated. ‘Yun nga lang, nanakaw. Kasi natakot ako. Pero congratulations, isa sa pinakamasasarap na damdamin ‘yang nararamdaman ninyo at sana magtagal ‘yan nang magtagal.”

Sa ngayon daw ay wala na siyang nararamdamang takot at wala na rin siyang paki sa mga sasabibin ng mga tao sa kanila ni Ion

“Ang pinakamaswerte lang sa nangyayari sa akin ‘yung fear ko noon, wala na. At ‘yung care ko noon sa ibang tao, wala na. Kasi all I care now, lahat ng care ko na kay Ion na lang at sa nararamdaman namin.”

Hugs, Meme Vice. Ipagpatuloy ninyo lang ni Ion ang inyong pagmamahalan! (Byx Almacen)

