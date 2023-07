UNTV Cup Executive Face-Off! Senate sa finals, AFP kumikikig pa

NASUNGKIT ng Senate ang unang finals berth habang buhay pa ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa title bid sa UNTV Cup Executive Face-Off matapos ang magkahiwalay na semis outing nitong Linggo sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Sa kabayanihan nina Rey Malaga at Jonnel Sangalang, pinatalsik ng Senate Sentinels ang Office of the President Executives, 60-57, para upuan ang unang silya sa finals ng naturang tournament para sa mga public servant.

Sumandal naman ang AFP Cavaliers sa red-hot shooting nina Geralfredo Andal at Paul Yamamoto para talunin ang PNP Responders, 78-72, at makahirit ng do-or-die sa kanilang semis series.

Hawak ng Responders ang twice-to-beat advantage matapos mangibabaw sa seven-team, single-round elims.

Makukuha ng charity ng winning team ang top prize na P1 million.

Kumana si Malaga ng double-double na 11 points at 11 boards para sa Sentinels, samantalang may pinagsamang 22 markers sina Senator Bong Go, Joel Villanueva at Sonny Angara.

Solido naman si Andal sa Cavaliers sa kinolektang 24 points, 9 boards, 4 steals at 2 blocks, habang umayuda si Yamamoto ng 21 points at 5 boards.

Nalimitahan si Joel De Mesa, humarabas ng tournament-high 40 points ss 110-51 pagdurog ng PNP sa GSIS Furies noong isang linggo, sa 21 points. (Abante Sports)