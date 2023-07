TikToker pineke pagkamatay, sumulpot sa libing

Usap-usapan ngayon ang isang TikToker sa Belgium na nag-ala teleserye ang buhay matapos pekein ang kanyang pagkamatay para lang malaman kung sino ang tunay na may pake at nagmamahal sa kanya.

Siya si David Baerten o mas kilala sa TikTok bilang Ragnar le Fou, 55-anyos na kamakailan lang ay gumawa ng prank upang turuan ng aral ang kanyang pamilya lalo na sa pagbibigay ng halaga sa isa’t isa.

“What I see in my family often hurts me, I never get invited to anything. Nobody sees me. We all grew apart. I felt unappreciated. “That’s why I wanted to give them a life lesson and show them that you shouldn’t wait until someone is dead to meet up with them,” aniya.

Naging kasabwat ni David sa prank na ito ang kanyang misis at anak kung saan sila ang nakatoka sa pagpapakalat patungkol sa biglaang pagkmatay nito.

Sey nila sa post, “Rest in peace, Daddy. I will never stop thinking about you. Why is life so unfair? Why you? You were going to be a grandfather, and you still had your whole life ahead of you. I love you! We love you! We will never forget you.”

Naging epektibo naman ito dahil marami sa kanilang kakilala ang naniwala. Ang kanyang pekeng libing ay idinaos sa City of Liege kung saan halos isang dosena ang dumalo. Binubuo ito ng ilan sa mga kaibigan at kapamilya ni David na nakasuot pa ng itim na outfit bilang simbolismo ng pagluluksa at pagdadalamhati.

Habang naghihintay na magsimula ang seremonya para sa libing ay may biglang lumapag na helicopter malapit sa kanila at laking gulat nila nang makitang sakay-sakay nito si David na alive and well pa.

Pagbati ni David sa mga tao, “Cheers to you all, welcome to my funeral.”

Dahil sa ginawa niyang ito, napatunayan at nalaman ni David kung sino lang talaga ang mga taong may pake at nagmamahal sa kanya.

“It proves who really cares about me. Those who didn’t come did contact me to meet up. So in a way, I did win,” dagdag pa niya.

Maliban dito, halo-halo naman ang naging sentimento ng mga tao na dumalo sa kanyang libing dahil may mga nagalit at tila nainis dahil sa abala na kanyang idinulot.

Ikaw, keri mo bang gawin ito para malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa’yo? (Moises Caleon)

