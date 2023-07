‘Tawag ng Tanghalan’ nakakaumay

Sigaw ng madlang netizen, umay na raw sila sa ‘Tawag ng Tanghalan’ sa ‘It’s Showtime’, ha!

Noong July 1 nga ay itinanghal ang Sidlak Bisdak duo na sina Marielle Montellano and JM dela Cerna bilang grand champions ng ‘Tawag ng Tanghalan: Duets’ at ngayong araw naman ay nagsimula ang year 7 ng nasabing singing competition ng ‘It’s Showtime’.

Mukhang hindi naman bet ng karamihan sa madlang people ang pagbabalik agad ng ‘Tawag ng Tanghalan’ dahil mula nang mag-umpisa ang year 6 nito noong November 2021 ay hindi na ito nagkaroon ng season break.

Narito ang ilang tweet ng madlang people, “Umay na sa ‘Tawag ng Tanghalan ’ jusko dami n’yo segment rest muna sa singing contests.”

“Tbh (to be honest), after Reiven’s win in TNT5, hindi na kami masyado nanonood nito. Pinapatay na namin ang TV. I think dasurv (deserve) na muna magpahinga. Ganon din eh, reresbak at reresbak lang din yung mga hindi nagwagi.”

“TNT again? Ang dami ng winners sa TNT pero si Janine Berdin pa lang nakikita kong madalas sa TV, baka naman pwede niyo munang ipahinga yung segment na yan then i-market niyo muna mga winners. Marami naman magagandang segment ang Showtime, eh. Kaloka!”

May nag-suggest naman ng segment na dapat ipalit sa ‘Tawag ng Tanghalan’.

“Ibalik nyo po ang I AM POGAY (with Pride flag). Marami pong alter at content creator ang willing mag-face reveal!”

Kung may nauumay, mayroon ding nag-defend sa competition na ito.

“I think hindi na nila aalisin ang TNT… Kasama na sa tatak ng Showtime yan… Give naten sa kanila to.. Binibigyan naman nila tayo ng ibang magagandang segments… Im sure may mga pasabog din yan, tiwala lang fam!!!”

Anyway, ngayong araw ipinakilala ang King of Ballads ng Pilipinas na si Nonoy Zuñiga bilang isa sa mga bagong hurado ng ‘TNT’. (Byx Almacen)

