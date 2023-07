Senate, AFP bakbakan sa UNTV Cup EFO finale

BANATAN sa winner-take-all championship ang Senate at ang Armed Forces of the Philippines (AFP) para sa korona ng UNTV Cup Executive Face-Off matapos magwagi sa hiwalay na semis game nitong Linggo sa Novadeci Covention Center sa Quezon City.

Sa kabayanihan nina Rey Malaga at Jonnel Sangalang, wagi ang Senate Sentinels sa Office of the President Executives, 60-57, para sa unang finals berth ng tournament para sa mga public servant.

Sumandal naman ang AFP Cavaliers kina Geralfredo Andal at Paul Yamamoto para pabagsakin ang top-seeded PNP Responders, 78-72.

Nakatakda ang one-game title clash sa Linggo sa Paco Arena kung saan tatanggap ng P1 milyon ang mapipiling charity ng magkakampeon, habang P500,000 sa mapipiling institusyon ng runner up.

Kumana si Malaga ng double-double para sa Sentinels sa isinumiteng 11 points at 11 boards, habang sina Senator Bong Go, Joel Villanueva at Sonny Angara ay may pinagsamang 22 points.

Solid din si Andal para sa Cavaliers sa kinolektang 24 points, 9 boards, 4 steals at 2 blocks, samantalang umayuda si Yamamoto ng 21 points at 5 boards.

Nalimitahan si Joel De Mesa, umiskor ng tournament-high 40 points sa 110-51 pananambak ng PNP kontra GSIS Furies noong isang linggo, sa 21 points. (Abante Sports)