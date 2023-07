Senado tatalupan mga celebrity endorsement scam

Hiniling ng isang senador na imbestigahan ng Senado ang lumalaganap na pekeng endorsements ng mga sikat na personalidad sa mga hindi rehistradong pagkain at gamot sa social media.

Sa Senate Resolution No. 666 na inihain ni Senador Jinggoy Estrada, binanggit niya ang panganib na idinudulot sa mga konsyumer ng naglipanang online marketing materials at impostor pages o accounts na nagpo-promote ng mga hindi rehistradong produkto para sa iba’t ibang karamdaman o benepisyo sa kalusugan gamit ang mga pangalan at larawan ng mga lokal na personalidad at sikat na mga artista.

“Ang ganitong advertisements ay naglilinlang sa mga mamimili na ang mga sikat na personalidad ay guma­gamit at nag-eendorso ng pagkain at gamot na hindi pa rehistrado sa mga kinauukulang ahensiya at hindi pa aprubado para ipamahagi at ibenta sa publiko,” sabi ni Estrada.

Ayon sa senador, marami na ang nakapanood at nag-share ng ganitong maling impormasyon tungkol sa epekto, kalidad at kaligtasan ng pagkain, gamot at mga produktong pang­kalususan na kalat na ngayon sa social media platforms.

“Ang pagkalat at pagdami ng mga mapanlinlang na online na patalastas ay malinaw at tahasang paglabag sa Consumer Act na nagpaparusa sa pagpapakalat ng mga mapanlinlang na sales promotion practices,” paliwanag niya.

Noong Abril, nireklamo ng aktres na si Kris Aquino ang paggamit ng kaniyang pangalan at larawan sa umano’y “miracle food”. Itinanggi rin ni Dr. Willie Ong, isang internist at cardiologist, na ineendorso niya ang naturang pagkain. (Dindo Matining)

