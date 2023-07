Rider sumemplang, umilalim sa truck

Himalang nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang isang rider nang sumemplang ang sinasakyan nitong motorsiklo at saka pumailalim sa dump truck sa Navotas City noong Linggo.

Gayunman, dinala sa Chinese General Hospital ang biktimang si John Francis Ivan Pascual, ng Domingo St., Barangay Tangos ng lungsod dahil naipit sa hulihang gulong ng trak ang kanyang paa dahilan para hindi ito makalakad.

Ayon kay P/Cap. Flo­rencio Nalus, binabaybay ng biktima ang kahabaan ng Road 10 sa Barangay NBBS sakay ng kanysang motorsiklo nang aktong papasok sa garahe ang dump truck na naka-rehistro sa White Dra­gon Trucking Services at minamaneho ni Dennis Lacsi, 31, ng San Felix, Sto. Tomas Batangas bandang alas-siyete nang gabi.

Hindi napansin ng biktima ang pag-atras ng trak kaya sumemplang ito at pumailaim sa trak.

Tumagal ng isang oras bago naialis si Pascual at ang kanyang motor sa ilalim ng trak.

Kinasuhan naman ng reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property si Lacsi. (Orly Barcala)