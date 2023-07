PUP, UP graduate bet i-hire ng mga employer

Nanguna sa inilabas na listahan ng JobStreet Philippines kamakailan ang ilan sa mga prestihiyong unibersidad sa bansa na nakakuha ng mataas na ranking sa madalas hinahanap ng mga employer.

Ayon sa kanilang survey, Top 1 ang mga graduate mula Polytechnic University of the Philippines (PUP) na sinundan ng University of the Philippines (UP), at De La Salle University (DLSU).

Pasok rin sa Top 10 list ang University of Santo Tomas, Mapua University, Batangas State University, at University of Mindanao.

Maliban dito, mayroon ding kategorya para sa kani-kanilang impact sa iba’t ibang industriya gaya ng Information Technology, Human Resources Management, Call Center/BPO, Manufacturing, Construction, at Wholesale Trading. (Moises Caleon)