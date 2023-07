PSC kinupkop mga student-athlete mula University of Tennessee

INALAGAAN at malugod na tinanggap ng Philippine Sports Commission (PSC) ang isang grupo ng mga student-athlete ng VOLeaders Academy mula sa University of Tennessee, na nasa isang International Service Immersion Experience.

Nilalayon ng student-athlete organization na balang araw ay magdala ng positibong epekto sa kanilang pag-aaral at maging bahagi ng campus, lokal at maging sa mga pandaigdigang institusyonng palakasan.

Sina PSC Chairman Richard Bachmann kasama sina Commissioner Walter Torres at Matthew Gaston ang nagbukas ng orientation session na nagsasabing “keep an open mind” habang sinimulan nilang talakayin ang mga pasilidad sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex nitong Lunes.

Binanggit ng sports agency chief na ang mga pasilidad sa sports complex ay kasalukuyang inaayos upang maging updated, habang pinapanatili ang kanilang itsura upang parangalan ang makasaysayang nakaraan nito.

Binati ni Commissioner Torres ang Unibersidad ng Tennessee sa pagsasama sa kanilang akademikong programa ang paksa ng pagsasanay at pag-unlad ng pamumuno. “Leadership and character are not by chance, it has to be intentionally taught,” aniya.

Ito rin ang inulit ni Gaston na nagpaliwanag na habang ang PSC Board ay isang policy-making body, sila ay hands-on din pagdating sa pakikitungo sa mga atleta.

“Masyadong mapilit si Chairman Bachmann na bisitahin namin ang mga atleta at hindi ang kabaligtaran,” sey ni Gaston.

Si Bachmann ay aktibong bumibisita sa iba’t ibang mga lugar ng pagsasanay sa palakasan ng pambansang koponan mula sa kanyang appointment, upang personal na suriin ang kanilang mga pangangailangan.

Ang mga mag-aaral ay binigyan ng paglilibot sa mga pasilidad ng palakasan sa Rizal Memorial Sports Complex tulad ng Rizal Memorial Coliseum, Rizal Memorial Baseball Field, Felicisimo Ampon Tennis Court, ang Hidilyn Diaz Weightlifting Gym, at ilan pang pasilidad para sa martial arts – Wushu at Taekwondo.

Nagbigay din ng mga demonstrasyon ang Sepak Takraw at Wushu teams kung saan nakiisa ang mga bumibisitang student-athletes para makakuha ng first-hand experience sa sports.

Pinuri ng isa sa mga student-athlete ang mga pasilidad ng ahensiya kaugnay ng kanilang pagbisita sa isa sa ating elementarya dito sa Maynila.

“Heart, passion, joy and gratitude. I think that the youth here have incredible promise to be great athletes and great people. The facilities seem that they are going to get the job done. The youth is amazing and I have been so touched by that,” sabi nito. (Lito Oredo)

