PNP prayoridad maayos, payapang pagdaraos ng BSKE

Nangunguna sa prayoridad ng Philippine National Police (PNP) na tiyaking magiging maayos at payapa ang pagdaraos sa bansa ng Barangay at Sangguniang Kabataang Elections (BSKE) sa Oktubre ng taong ito.

Sinabi ni PNP chief Gen. Benjamin Acorda Jr. na dahil dito kung kaya’t mas pinaigting nila ang kampanya laban sa mga loose firearms dahil magiging banta ito sa seguridad sa halalan.

Nauna nang iniulat ng Civil Security Group (CSG) ng PNP na kahit mga politiko ay nagmamay-ari ng mga baril na expired na ang lisensya.

Sa katunayan, 8,313 o 27.64% mula sa 30,068 armas ng mga politiko ay paso na ang permit.

Ayon kay Acorda, isusumite nila ito sa Department of the Interior and Local Government (DILG) at Commission on Elections (Comelec) para sa kaukulang aksyon.

Itinakda ng Comelec ang gun ban para sa BSKE mula Agosto 28 hanggang Nobyembre 29, 2023.

“All responsible gun owners, elected officials included, should know that owning firearms with expired licenses is illegal. Illegal possession of firearms is a crime punishable by law,” giit ni Acorda.

Kaugnay nito, makikipagkita si Acorda sa mga regional director sa Mindanao para sa gagawing aksyon sa 38 private armed group dito na nagmamay-ari ng 200 hanggang 400 baril.

Titiyakin aniya nila na malalansag ang nasabing mga grupo na ginagamit ng ilang pulitiko para manalo sa halalan kahit pa gumamit ng karahasan.

“Our monitoring and assessment are ongoing. We need to know the possible threats that they pose specifically before and during the elections in October. As the protector of the Filipino people, your PNP is on top of the situation. We are handling this case with caution and vigilance,” dagdag ng opisyal.

