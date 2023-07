PBBM palalakasin werpa ng PAF

Makakaasa ang Philippine Air Force (PAF) ng pagpapalakas at mas marami pang mga air asset sa ilalim ng Marcos administration.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 76th founding anniversary ng PAF sa Clark Air Base sa Pampanga nitong Lunes nang umaga.

Sa kanyang talumpati, kinilala ng pangulo ang serbisyo at sakripisyo ng mga opisyal at tauhan ng Hukbong Panghimpapawid sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa at pagprotekta sa seguridad ng mamamayan.

Sa pamamagitan aniya ng modernization program ng Armed Force­s of the Philippines (AFP) ay palalakasin ang puwersa ng PAF para sa kanilang air patrol missions.

“I reiterate that this administration is committed to strengthening the Armed Forces, including the Philippine Air Force, through the acquisitions under the AFP Modernization Program,” anang Pangulo.

Kinilala din ni Pangulong Marcos ang katapangan at katatagan ng mga opisyal at tauhan ng PAF hindi lamang sa pagharap sa mga kalaban kundi pati na rin sa pagtugon sa humanitarian crisis para tulungan at alalayan ang mga naiipit sa gitna ng krisis at kalamidad. (Aileen Taliping)

