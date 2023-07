Palakang nakahain, tumatalon pa!

Hilig talaga ng mga Pinoy ang mga exotic foods na talagang magpapatakam sa ating mga sikmura lalo pa iyong mga malinamnam talaga. Pero paano kung ang kinakain mong karne, buhay na buhay pa kahit wala nang ulo at tila handa pang lumundag at tumakas?

Iyan nga ang nangyari sa isang video sa TikTok na inupload ng account na Unweed kung saan ang kanilang kinakain na palaka, tumatalon pa!

Makikita kasi sa video na kahit tinanggal na ang balat at ulo ng nasabing palaka, malakas pa rin itong gumagalaw at umaalis pa nga sa plato kung saan siya nakalagay. Kahit na nakahain na ito at iluluto na lang ng mga kumakain ay talagang handa pang tumakas ang kawawang palaka mula sa mga kakain sa kaniya!

Maraming netizens ang kung hindi nalungkot ay napatawa na lang sa bonggang ‘pagtakas’ ng palaka.

“Kakabukas ko lang ng TikTok,” paawang comment ni Mikayy

“Muscle memory,” saad naman ni Gomoboy

“Totoo ba yang gumagalaw? Kawawa naman,” dagdag ni Je An.

“I think he dreamed that he was going to [be] cook[ed],” sulat naman ni Ariston.

Umabot na sa 6.3 million views ang nasabing video at nakatanggap na rin ng halos 350k reactions. Kakain ka ba ng tumatakas na palaka? Comment na! (MJ Osinsao)