Pagtatangka ng NPA vs BDP project, epal lang – DILG

HINDI nababahala ang Department of Interior and Local Government sa panggugulo ng mga kakaunti nang natitirang mga New People’s Army sa mga liblib na barangay sa mga kanayunang pinaglaanan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ng pondo bilang Barangay Development Program.

Sa isinagawang ‘virtual’ na pulong-balitaan ng NTF-ELCAC, sinabi ni Rene Valera, DILG Director of the Office of Project Development Services, hindi na magagawa pa ng mga NPA na makapanggulo pa nang matagal dahil sa unti-unting pagkaubos ng kanilang hanay, bunga ng ginagawa ng task force na pagyamanin ang mga barangay na dati nilang pinamumugaran dahil sa BDP.

“Nagpaparamdam na lang,” sambit ni Valera na pinatutukuyan ang mga panggugulo ng NPA para bumagal ang pagpapatupad ng BDP sa mga barangay sa mga kanayunan at iba pang malalayong lugar.

Ayon kay Valera, sampu sa panggugulong ginawa ng NPA ay malalapit sa mga barangay na dapat ay may naumpisahan nang mga proyekto galing sa BDP. Ang mga ito ay nangyari sa mga liblib na barangay ng Misamis Oriental, Catanduanes, Ilo-ilo, Antique at Negros Occidental. Pilit na nakikipaglabanan sa mga tropa ng pamahalaan para lamang mapigilan ang pag-usad ng pag-iimplementa ng BDP.

Tinutukoy ni Valera ang natitirang 22 NPA guerilla fronts na sa pagtaya ng militar ay hanggang sa Disyembre na lamang ay magsisisuko na rin gaya ng kanilang maraming kasamahan na nag-balik-loob na sa pamahalaan dahil naunawaan na ang talagang layunin ng NTF-EL AC sa BDP.

Ang tanggapan ni Valera ang ‘nagmomonitor’ kung ang BDP ay napapakinabangan ng mahihirap na barangay na dating pinipeste ng mga NPA.

Sa BDP, ang mga residente ng barangay ang pumipili kung ano ang uunahin nilang proyekto na angkop sa budget ng kanilang BDP. Maaari itong ipang-pagawa ng kalsada (farm-to-market road), solid paaralan, pangkalusugan o pangkabuhayan.

Nang simulan ito ng NTF-ELCAC noong panahon ng Administrasyong Duterte, ang pondo ng BDP para sa kada barangay ay P20 milyon. Ngunit binawasan ito kalaunan ng Kongreso at Senado at ibinaba sa P6M.

