Naka-second anniversary na: Paul tumino dahil sa pagmamahal ni Mikee

Nag-celebrate ng kanilang second anniversary sina Paul Salas at Mikee Quintos noong July 1.

Hindi raw naging madali noong una nilang isinapubliko ang kanilang relasyon. Marami raw ang ‘di sang-ayon, pero marami rin naman ang pabor sa kanilang dalawa.

Pinaglaban daw nila ang kanilang relasyon at nagpapasalamat sila na nakadalawang taon na sila at lalo pa raw tumitibay ang kanilang pagsasama.

Sa kanyang Instagram, nag-post si Paul ng compilation ng video at unforgettable moments nila ni Mikee, lalo na ang kanilang naging bakasyon sa Europe.

Caption pa ni Paul, “My baby, Happy Anniversary @mikee. Nagtataka ka siguro bakit puro Europe videos? Alam mo na yun. Proud ako sa atin na everyday lumalaban tayo sa pagmamahal at relationship natin. Told you! Basta kasama natin si God walang makakapaghila pababa sa atin.”

Malaki nga raw ang pasasalamat ni Paul na dumating sa buhay niya si Mikee dahil natutunan daw niyang muling mahalin ang sarili niya pagkatapos ng mga hindi magandang nangyari sa past love life niya.

“I’m proud of you babe sobra! Salamat dahil nung nakilala kita, binalik mo akong sundin at mahalin si God at mahalin ang sarili ko. I pray na maging strong pa tayo, magkaroon pa tayo ng maraming blessings para matuloy mo ang pagiging inspirasyon sa iba siyempre kasama mo ako dun! At para makapag travel at maka realize pa tayo ng mga bago nating ugali! Hahahaha,” dagdag na caption ni Paul.

May pangako pa si Paul na never niyang paiiyakin si Mikee, “MY BOSSING MY COMMANDER AALAGAAN KONG HINDI MAWALA ANG NGITI MO NA MAHAL NA MAHAL SAYO NG MGA TAO. I LOVE YOU DI AKO MAPAPAGOD NA SABIHING ‘OO TAMA KA BABE’ HAHAHA.”

Simple lang ang naging sagot ni Mikee sa mga magandang sinabi ni Paul sa kanya at sa kanilang 2-year old relationship.

“Words don’t do you justice. Happiest 2 years of my life! Hope you know you’re loved, @paulandre.salas Happy Anniversary, my international playboy!”

