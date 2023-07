Nagpasalamat sa suporta sa ‘E.A.T.’: TVJ niyanig anniversary show ng Pasig

Muling napatunayan nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon na nanatiling malakas ang kanilang appeal sa sambayanang Pilipino nang dumagundong sa kanilang paglabas ang entablado ng venue kung saan ginanap ang celebration ng Gabi ng Pasasalamat ng Pasig City para sa 450th anniversary ng lungsod.

Mapapanood sa video clip na ibinahagi ng actress-politician at Councilor ng Pasig City na si Angelu de Leon ang pag-akyat TVJ sa stage para bumati sa audience.

Nasa gilid naman ng entablado ang Mayor ng siyudad na si Vico Sotto, anak ni Vic sa aktres na si Coney Reyes.

Kinarir ng tatlo ang tagumpay ng unang paglabas nila sa TV5 noong Sabado para sa kanilang paglipat, para ipaabot ang kanilang pasasalamat sa pagsuporta sa kanila ng mga tagahanga nila sa Pasig.

Walang dudang mas lumakas pa ang TVJ sa kinasangkutan na kontrobersya ng mga ito sa pagitan nila at ng TAPE, Inc., na siyang nagtulak sa tatlo na humanap ng bagong istasyon.

Ayon sa tatlo, ibinabalik lang nila ang suporta ni Vico sa kanila dahil sumaksi ito sa pilot show ng ‘E.A.T.’ sa studio ng TV5, na ayon kay Vic ay ikinagulat niya ang presensya ng anak.

Nagbiro si Vic na nagmana sa katalinuhan ng nanay nito si Vico at hindi sa kanya.

Samantala, mistulang reunion ang pagkikita ng TVJ at nina Boboy Garovillo, Jim Paredes ng Apo Hiking Society.

Dumalo rin ang dalawa sa okasyon na ‘yon.

Nag-throwback nga si Joey sa kanilang photo op at ikinuwento niyang first time nagsama ang TVJ at APO sa isang show, ang ‘Okay Lang’ ng IBC 13, 50 years ago.

Masaya raw si Joey na nakasama nila nina Tito at Vic sina Buboy at Jim sa event na ‘yon at nabanggit niyang wala na raw si ‘D’ na ang tinutukoy ay si Danny Javier na yumao na noong October 31, 2022.

