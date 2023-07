Nababaliw sa motorsiklo:Kuya Kim nagpa-tattoo

Kakaiba rin ang trip nitong si Kuya Kim Atienza sa mga rason ng ibang mga nagpapa-tattoo na ‘dyowa’, ‘artista’, ‘pet’, ‘parents’, ‘asawa’, ‘anak’ ang kanilang motivation.

Paano naman kasi ‘makina’ ng motor ang ipina-tattoo ni Kuya Kim sa kanyang balat.

Umabot na sa sukdulan ang pagkahumaling ni Kuya Kim sa motorsiklo dahil ipinaguhit niya sa balat ang Harley-Davidson Knucklehead engine.

Mapapanood sa video post ni Kuya Kim ang pagpapa-tattoo niya sa likod ng kanyang braso ng nabanggit na makina at ang pinagbasehang digital image nito.

Hindi naging madali ang proseso ayon kay Kuya Kim dahil inabot ito ng tatlong buwan at 12 oras bago matapos ang inaasam niyang malinaw na image sa kanyang balat.

Sabi nga niya sa tweet, “3 month process, 12 hours in, my realistic knucklehead tattoo finally done. Thank you for the masterpiece @dslvndrew of @55tina. Sulit ang sakit!! Broom broom potato potato potato..”

Hindi naman ito kataka-taka dahil may mga koleksyon ng motorsiklo si Kuya Kim sa kanyang bahay. (Rey Pumaloy)

