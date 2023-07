Mga domestic flight balik sa NAIA Terminal 2

Naging matagumpay ang unang araw ng paglilipat ng low-cost airlines sa bagong tahanan nito sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) terminal 2 mula sa terminal 4 para sa kanilang domestic flight operation noong Linggo.

Isinagawa ito sa ilalim ng Schedule and Terminal Assignment Rationalization (STAR) Program ng pamahalaan para sa mas maluwag na paliparan, mas mahusay na amenities at mas komportableng karanasan sa paglalakbay.

Sinabi ni Bryan Co, general manager ng Manila International Airport Authority (MIAA) na orihinal na ginawa ang Terminal 2 para sa mga domestic flights.

“By doing this terminal reassignment, we’re making the terminal design in accordance to what it is intended for. Madaragdagan din ang ating terminal capacity sa Terminal 2 by 20% to 25% because it will be dedicated for only domestic flights,” dagdag nito. (Betchai Julian/Otto Osorio)

See Related Stories:

NAIA 2 pinaganda para sa mga domestic flight

NAIA dinagsa pagbukas ng domestic flight