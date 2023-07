Marco atat sa pagka-in love kay Cristine

Wapakels sa bashers si Marco Gumabao nang i-flex niya ang larawan nilang dalawa ng syotang si Cristine Reyes para ibalita ang pagrampa nila sa isla ng Siargao.

‘Jowadventure’ ngang matatawag ang eksena nina Marco at Cristine sa kanilang bakasyon dahil umaapaw sa excitement ang dalawa sa kanilang romantic getaway.

Walang dudang mas excited at tila lumulutang sa kaligayahan si Marco sa piling ni Cristine dahil hindi pa tapos ang kanilang bakasyon, nangangati na ito sa inaasahang susunod nilang travel.

Sey ni Marco sa caption ng photo nilang dalawa, “I’ve never been more Shore. Can’t wait for our next adventure @cristinereyes.”

Biglang nagkaroon ng creative thought si Marco at naisip niyang pinalitan ng ‘shore’ ang ‘sure’, bagay na lumalabas na lang kapag in love at masaya ang isang tao.

Aprubado naman ng fans ni Marco si Cristine. Sinasabi pa ng mga itong bagay ang dalawa. (Rey Pumaloy)

