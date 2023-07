Kris Aquino 4 araw bedridden, ‘di makagalaw

Happy na si Kris Aquino na kasama ulit niya ang dalawang higante ng buhay niya, sina Bimby at Josh.

Balik Amerika nga ang dalawa, at nagawa na nga ni Kris na isiksik ang sarili niya sa dalawang higante, sa kanilang pagtulog.

“Tonight I’ll sleep “siksik” in between my 2 giants. Muling nabuo kaming 3, thank you God for making me a very happy mama,” sabi ni Kris.

Sa Instagram ni Kris ay inamin nga niya na sumabak na siya sa chemotherapy, at isa sa mga rason ‘yon kung bakit inasam niya na makasama ulit agad sina Bimby at Josh.

“Mahirap mag-chemotherapy medication as part of my immunosuppressant therapy without the support system of family.”

Kuwento pa ni Kris, tapos na siya sa 1st cycle ng methotrexate + Fasenra, biological injectable, at ang naramdaman nga raw niya ay 3-4 days of extreme fatigue, chills, headaches, and everything has a metallic taste.

Sabi pa niya, “Bedridden ako at halos ‘di makagalaw – sa lahat ng dumaan sa matinding chemotherapy – saludo ako sa tatag ninyo.”

At again, sinambit niya na para sa kanyang mga anak, “Kuya & Bimb are my living reminders to not give up because they still need a healthier mama. ‘Pag mahal mo, hinding-hindi ka susuko, itutuloy ang laban.” (Dondon Sermino)

