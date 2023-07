Kendra may milyones na

Certified Instagram millionaire na ang panganay nina Doug Kramer at Chesca Garcia-Kramer na si Kendra Kramer dahil umabot na sa one million ang followers niya sa naturang photo-video sharing app.

Hindi nakapagtataka kung umabot sa isang milyon ang followers ni Kendra dahil sumikat ito sa mga nagawang TV commercial noong bata pa siya.

Ngayon sa edad na 14, hindi lang mga kaedad niya ang kanyang followers, kundi pati na celebrities na humahanga sa ganda niya.

“Thanks a million! Now I just need to figure out how to fit all of you in one selfie! I’m grateful for each and every one of you my insta-fam!” caption ni Kendra sa pinost na photo bilang pasasalamat niya sa kanyang isang milyong followers.

Kasalukuyang nasa Italy ang Team Kramer at muling pinakita ni Kendra ang kanyang pagiging effortless na fashionista. Pinusuan ng marami ang mga pinost niyang photos sa Rome, Firenze at Lake Como.

Dahil isang young style icon na si Kendra, ilang netizen ang nagtatanong kunsaan nabibili ang mga sinuot niya mga damit sa Europe dahil obsessed sila sa bonggang taste in fashion ng anak nina Doug at Chesca.

